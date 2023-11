Asili come luoghi di crescita e spazi di inclusione. Arredi e giochi nuovi per i nidi comunali

Si intensificano le opportunità educative che intrecciano percorsi ed esperienze di gioco, scoperta e meraviglia, nei nidi comunali di Greve in Chianti, intesi come luoghi di crescita e spazi di inclusione dove sperimentare nuove abilità, stimolare immaginazione, creatività, condivisione e autonomia. Casette, cucine, librerie, angoli dedicati alla costruzione, all'invenzione e spazi morbidi per la nanna arredano da qualche settimana i due nidi comunali “La Coccinella” di Greve in Chianti e “Il Riccio” di Greti. Grazie ad un investimento del Comune di Greve in Chianti, pari a €25.000, gli immobili si sono arricchiti di nuovi giochi da interni che mirano a rendere ancora più accogliente lo svolgimento delle attività rivolte ai 70 bambini che frequentano gli asili per la prima infanzia.

“L’installazione delle nuove strutture, belle, sicure e sostenibili, vuole rendere gli spazi gioco luoghi educativi da vivere in libertà dove costruire la propria autonomia e condividere bisogni e attitudini - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti - la scelta dei giochi è stata condivisa con la coordinatrice pedagogica, le educatrici e ha visto il diretto coinvolgimento del mondo della scuola”. Il piano di rinnovo degli arredi ha previsto la dotazione di tavoli, scaffali, angoli ricchi di giochi che stimolano la manualità, letti, materassini, cassetti, specchi e altri oggetti a misura di bambina e bambino.

L'acquisto delle nuove attrezzature ha permesso una riorganizzazione degli spazi tale da incrementare la capienza dei nidi e conseguentemente azzerare la lista di attesa. “Con i nuovi giochi che arricchiscono il percorso di crescita dei piccoli - dichiara l'assessore alle Politiche educative Maria Grazia Esposito - abbiamo programmato e attuato in collaborazione e con il prezioso supporto delle educatrici una distribuzione diversa, più funzionale, degli spazi che ha permesso di accogliere tutte le richieste delle famiglie”. Nonostante si sia verificato un aumento di una quindicina di iscritti rispetto allo scorso anno, il Comune è riuscito a dare risposta alle esigenze di tutte le famiglie, migliorare e implementare l'offerta dei servizi educativi. Gli spazi attrezzati dei nidi favoriscono le esperienze dei bambini e accompagnano i loro cammini educativi che diventano spazi e occasioni per lo sviluppo delle capacità cognitive, motorie ed emotive. Il servizio dei nidi comunali è coordinato dalla pedagogista Giulia Clemente.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO