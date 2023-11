Audizione in Regione sul servizio pediatrico di Volterra

In commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), si è tenuta questa mattina, martedì 28 novembre, l’audizione della direttrice dell’Asl Toscana Nord Ovest Letizia Casani in merito al servizio pediatrico all'ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra.

L’audizione fa seguito a quella, due settimane fa, in cui l’associazione ‘Sos Volterra’ ha espresso preoccupazione per il ridimensionamento del servizio pediatrico.

Casani ha spiegato come “all’ospedale di Volterra sia presente attualmente i servizi di ginecologia e pediatria, nonostante essi non siano riconosciuti dagli standard previsti dal decreto Balduzzi, che classifica gli ospedali in base al bacino di utenza”.

“Il servizio di ginecologia – ha affermato Casani - è attivo 8 ore al giorno per 5 giorni e 4 ore il sabato, mentre il servizio ambulatoriale pediatrico in ospedale è attivo per 20 ore settimanali (per 5 giorni in una fascia di 4 ore). Tutto ciò a dimostrazione dell’interesse dell’azienda per un territorio disagiato”.

Casani ha illustrato i dati del 2022 per quanto riguarda l’attività ginecologica ospedaliera: 5.316 prestazioni effettuate, 1.457 ore di attività ambulatoriale a fronte di una presenza medica effettiva di 3.291 ore. “Il 58 per cento di donne che ha beneficiato di questo servizio era della Val di Cecina, quindi l’attività ginecologica è più che adeguata alle necessità”, ha affermato Casani.

Per quanto riguarda la pediatria, “il pediatra è presente 20 ore in ospedale, nella fascia di 4 ore diurne per 5 giorni, sia per servizio ambulatoriale specialistico che per attività di consulenza al pronto soccorso”. “Da gennaio a settembre 2023 – ha continuato Casani - sono state erogate 555 prestazioni, che hanno riguardato per il 40 per cento bambini che vengono da fuori città”.

Casani ha anche sottolineato come a Volterra anche il consultorio funzioni molto bene e che, insieme al pediatra, “garantisce una capillarità sul territorio che è un valore aggiunto”.

Attivo anche il servizio di telemedicina che mette in contatto il pronto soccorso di Volterra con l’ospedale di Pontedera e col Meyer.

