Borseggiatrici scoperte aggrediscono la vittima, i residenti le bloccano per l'arresto

Arrestate due donne bulgare di 31 e 40 anni accusate del borseggio e dell'aggressione di una turista asiatica ieri sera, lunedì 27 novembre, in Borgo San Lorenzo. I carabinieri di Campo di Marte le hanno trovate in flagranza di reato. Erano riuscite a prendere mille euro in contanti quando la vittima si è accorta del furto. Così le due hanno aggredito la turista per tentare di scappare ma molti cittadini in strada hanno bloccato le donne in attesa dei carabinieri. Dopo l'arresto, le donne, note alle forze dell'ordine, sono finite nel carcere di Sollicciano a Firenze. La refurtiva è stata restituita.