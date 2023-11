Minacciata di morte Arianna Cecchini: la sindaca di Capannoli avrà la scorta

Arianna Cecchini, sindaca di Capannoli, è sotto scorta. È stata minacciata di morte da una persona che pretende di avere una casa nel Comune di Capannoli. L'amministrazione comunale gli ha trovato una sistemazione in un agriturismo dopo un episodio di sfratto ma questo, evidentemente, non è bastato.

Sono arrivate pesanti minacce a Cecchini, è quindi scattato il dispositivo di protezione deciso dalla prefetta di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, con i massimi vertici provinciali delle forze dell’ordine. Sotto casa della sindaca è operativa una pattuglia delle forze dell'ordine che segue continuamente Cecchini e i familiari.

Unione Valdera: "Situazione insostenibile"

I sindaci dell’Unione Valdera si schierano compatti al fianco di Arianna Cecchini. “La situazione sul fronte dell’emergenza abitativa è diventata insostenibile - denunciano i Sindaci - non riceviamo fondi dallo stato centrale e spesso ci sentiamo lasciati soli a prendere decisioni, non certo semplici, che riguardano la vita di alcune persone. Ci muoviamo nell’ambito della legalità cercando di offrire soluzioni dignitose a chi sta vivendo momenti di grandi difficoltà. Detto questo non possiamo accettare ricatti di alcun tipo verso le istituzioni, così come non possiamo tollerare che certi soggetti arrivino a minacciare all’incolumità di un Sindaco. Esprimiamo pertanto vicinanza e solidarietà ad Arianna Cecchini e ringraziamo le forze dell’ordine che hanno prontamente assicurato il loro supporto per mettere in sicurezza la Sindaca. Auspichiamo soluzioni rapide affinché i Comuni siano messi in grado di affrontare il problema dell’emergenza abitativa con risorse adeguate a porre rimedio a queste condizioni di grave disagio”.

Zambito: "Totale vicinanza"

Esprimo totale vicinanza alla sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, colpita da minacce a seguito di una questione legata ad uno sfratto e costretta a vivere sotto scorta. Conosco molto bene le problematiche legate alla crisi abitativa ed anche cosa significhi essere prese di mira nonostante si faccia il massimo. Nonostante la problematica casa sia una questione molto seria non può essere tralasciata la legalità. Mi unisco anche alla denuncia dei sindaci dell'Unione Valdera rispetto agli amministratori che purtroppo si sentono lasciati soli dallo Stato su questioni di enorme importanza come la casa (come per altre) e che servono soluzioni rapide ed efficaci. Troppo poco si parla anche del taglio del contributo all'affitto che il Governo ha deciso nella scorsa manovra di bilancio che provocherà ancora maggiori difficoltà alle famiglie.

Così la senatrice Pd Ylenia Zambito rivolgendo la sua vicinanza alla sindaca Cecchini.

Pieroni: "Solidarietà"

Così Andrea Pieroni del PD: "Alla sindaca di Capannoli Arianna Cecchini va tutta la mia solidarietà dopo le minacce subite per una questione legata alle problematiche abitative. Arianna è costretta adesso a vivere sotto scorta. I problemi ci sono e troppo spesso ricadono tutti sulle spalle dei sindaci. Lo Stato non può girarsi dall'altra parte di fronte alle grosse difficoltà patite dagli amministratori locali".

Sinistra Italiana solidale

Il Circolo di Sinistra Italiana Valdera Valdicecina , esprime la più ampia solidarietà per il grave atto di cui è stata oggetto la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini.

Alle difficoltà di gestire gli Enti Locali ,che sempre più si fanno gravose anche con l'avvento di questa destra al governo nazionale, non si possono aggiungere azioni che turbano la vita personale di chi si spende per amministrare i territori

Alla Sindaca Cecchini il miglior augurio per poter tornare presto a svolgere la sua attività in piena serenità