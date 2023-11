Convocato il Consiglio Comunale di Montespertoli

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce mercoledì 29 novembre, alle ore 21:30, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, a seguire la seduta sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Mozione presentata dal Gruppo Misto riguardo le deiezioni canine;

4. Convenzione tra i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno e Vinci per la rete documentaria locale Rea.net per il triennio 2023-2026;

5. Adesione all'Associazione Nazionale Città dell'olio;

6. Variante generale al piano strutturale comunale – approvazione definitiva conseguente alla conferenza paesaggistica ai sensi dell’art.21 della disciplina del Pit/Ppr e conclusione del procedimento di Vas ai sensi dell'art.27 della L.R. 10/2010;

7. Vendita area urbana Via Sonnino;

8. Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

9. Modifiche al regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

10. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000;

11. Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi dell’art.38 D.P.R. 380/2001 a seguito di interventi eseguiti in base a permesso di costruire n.302/2007 annullato - approvazione atto di conciliazione e transazione a seguito mediazione O.C.F. Firenze n.2186/2022.

Fonte: Comune di Montespertoli