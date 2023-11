Da dicembre Certaldo cambia il tesoriere

Si comunica che, a partire dal 1° dicembre 2023, il Servizio di Tesoreria del Comune di Certaldo sarà gestito dalla banca Credit Agricole Italia Spa, con sede a Certaldo, Viale Matteotti 9. Si informa la cittadinanza che sarà possibile effettuare le operazioni di versamento e riscossione presso qualsiasi filiale della suddetta banca, offrendo così una maggiore comodità e accessibilità ai servizi finanziari. A decorrere da questa data, i privati cittadini, le imprese e gli Enti non rientranti nella Pubblica Amministrazione e non titolari di un conto aperto presso la Banca d’Italia, per effettuare bonifici a favore di questo Comune, dovranno utilizzare le seguenti coordinate bancarie:

IT67Z0623037810000043631591

ABI: 06230

CAB: 37810

BIC: CRPPIT2P215

Gli Enti rientranti nella Pubblica Amministrazione e titolari di un conto corrente aperto presso la Banca d’Italia, possono continuare ad effettuare accrediti in favore del Comune di Certaldo tramite girofondi sulla contabilità infruttifera aperta da questo Ente presso la Banca d’Italia, codice conto 0066896.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa