Disagi sui treni tra Empoli e Siena, lo sfogo: "Ci sentiamo abbandonati"

"Quel che succede ai treni sulla tratta tra Firenze e Siena è inconcepibile". A rivolgersi a gonews sono i lettori-pendolari, che ogni mattina da Empoli o Castelfiorentino devono prendere il treno da o per Siena. Molte le lettere di protesta per il servizio di Trenitalia.

Le ultime riguardano i problemi di lunedì 27 e martedì 28 novembre. Partiamo da lunedì: "Il treno 18201, anche oggi come periodicamente e molto spesso, ha avuto un problema al Sistema di Bordo subito dopo la fermata di Castelfiorentino, con conseguente fermo, reset dell'apparecchiatura, e dopo i soliti 10 minuti ripartenza a velocità limitata (30) fino al successivo segnale, ovvero a Certaldo che sta a non meno di 5-6 km".

"Avete presente che significa fare 6 km a 30 all'ora? Possibile che vista la frequenza del problema non si intervenga per risolverlo?" chiede un lettore nella sua missiva.

Si fa un salto in avanti, si arriva al 28 novembre. Viene segnalato un guasto a Ponte a Elsa: "Il disgraziato treno 18201 non arriva mai puntuale a Poggibonsi, tutti i giorni succede qualcosa, quando per guasto al materiale rotabile quando per guasto alla linea".

Va da sé che molti pendolari alzino la voce: "Ci sentiamo totalmente abbandonati dalla Regione e da Trenitalia, una linea che collega due capoluoghi al giorno d'oggi non può versare in queste condizioni".