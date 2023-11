Etrusca cade contro Cecina dopo una partita emozionante

Che sarebbe stata una partita intensa lo si era presupposto già nel prepartita… Al PalaPoggetti di Cecina domenica 26 novembre è andato in scena un match dai ritmi alti per entrambe le formazioni dimostrato anche dall’alto punteggio e, il finale di gara, non è stato affatto adatto per i deboli di cuore.

Se l’inizio è stato segnato meritatamente dai padroni di casa che si sono imposti sull’Etrusca con uno scarto di 10 punti non si può dire delle altre frazioni. I secondi 10’ sono stati molto equilibrati dove i biancorossi hanno concretizzato meglio le soluzioni e hanno concesso meno agli ispirati labronici.

Al rientro dagli spogliatoi un parziale di 13 a 29 per la compagine di Martelloni ha sicuramente cambiato le carte in tavola e ha cominciato a fare impensierire Cecina.

Un’ultima frazione dal punteggio alto ha fatto sì che si concludesse una partita davvero punto a punto con le due squadre che creavano dei piccoli vantaggi, i quali venivano prontamente ricuciti e viceversa.

Per l’Etrusca non sono bastate le buonissime prestazioni di Lovato, Jovanovic e Capozio.

Una partita sicuramente fatta da alti e passi che Coach Martelloni ha voluto commentare così: “Siamo inesperti e si è visto, a cominciare dal sottoscritto con un timeout regalato a metà quarto quarto quando l'inerzia della partita non aveva ancora preso una direzione chiara; extrapass mancati con il nostro miglior tiratore accanto, falli in attacco ingenui, difese ai 24 secondi con falli stupidi allo scadere e canestri senza mettere il corpo per paura di commettere falli e potrei continuare. Con tutto questo abbiamo perso di 3 fuori casa, con una signora squadra che a mio modo di vedere si candida di diritto tra le favorite per passare. Verrebbe scontato pensare che possiamo fare solo meglio, ma questo gradino a livello di gestione dei momenti importanti non è affatto scontato nella carriera di un atleta o di un allenatore e non dobbiamo darlo per scontato all'interno del gruppo. Consapevoli di questo e comunque contenti del percorso fatto fino ad ora, dobbiamo tornare martedì in palestra pronti per lavorare ancora meglio di come abbiamo fino adesso, a tutti i livelli, tecnico, fisico e mentale. Ora concentriamoci su Lucca.”

Prossimo appuntamento, fra le mura del Fontevivo, domenica 3 dicembre per l’ultima partita del girone di andata. Ospiti della serata Basketball Club Lucca che arriva da una mega vittoria ai danni di Serravalle.

Swag Basket Cecina - La Patrie Etrusca Basket 89-86 (25 – 15, 19 – 18, 13 – 29, 32 – 34)

Swag Basket Cecina: Milojevic 21, Bertini, Mazzantini 2, Bruci, Carlotti, Bruni 14, Pistillo 5, Turini 18, Pistolesi 12, Dalle Ave, Pedroni 17. All. Da Prato. Ass. Corbinelli e Bongini.

La Patrie Etrusca Basket: Lovato 29, Bellavia, Castaldi, Menconi 8, Bellachioma 11, Scardigli L., Speranza, Jovanovic 20, Capozio 11, Scvardigli S., Ndour 3, Cravero 4. All. Martelloni. Ass. Latini e Meucci.

Arbitri: Luchi di Prato e Cirinei di Pisa.

Fonte: Etrusca Basket San Miniato - Ufficio stampa