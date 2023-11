Gru cade a Cerreto Guidi per cedimento del terreno

Tre interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Firenze. Nell'Empolese, a Cerreto Guidi, una gru da cantiere è caduta per il cedimento del terreno in via Provinciale Cerretese. I vigili del fuoco hanno messo l'area in sicurezza. Non ci sono state persone ferite.

In via della Mattonaia a Firenze, invece, un'auto si è ribaltata dopo aver colpito il cordolo di separazione delle carreggiate vicino a un semaforo. I vigili del fuoco hanno liberato il conducente rimasto con un braccio incastrato nella vettura per poi affidarlo ai sanitari inviati dal 118.

A Bagno a Ripoli infine, in via Tizzano, un'auto è finita fuori strada. La donna all'interno era già stata soccorsa.