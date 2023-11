In scena a Montespertoli la vita di Romina Cecconi con 'La Romanina'

"La Romanina", uno spettacolo teatrale affascinante che porta in scena la vita di Romina Cecconi approda a Montespertoli. La rappresentazione, diretta con maestria da Giovanni Guerrieri, avrà luogo il 10 Dicembre 2023, alle ore 17:00 presso la Sala Topical, Largo Gino Mazzoni, Montespertoli.

"La Romanina" è un omaggio commovente e potente a Romina Cecconi, una figura che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana. Romina è stata una delle prime in Italia a intraprendere il percorso di cambiamento di genere e la sua storia diventa uno specchio delle trasformazioni sociali dell'epoca, di cui è stata protagonista in modo clamoroso.

Lo spettacolo, ideato e interpretato da Anna Meacci e Luca Scarlini, offre uno sguardo intimo sulla vita di Romina, esplorando il coraggio e la determinazione che l'hanno guidata attraverso un periodo di cambiamento sociale cruciale.

Dopo lo spettacolo, si terrà un dibattito che permetterà al pubblico di approfondire gli aspetti della storia di Romina Cecconi e di riflettere sulle tematiche legate al cambiamento di genere e all'accettazione sociale.

L'evento è organizzato dal Comune di Montespertoli in collaborazione con ArciGay Firenze nel progetto "READY". L'ingresso è gratuito, ma si consiglia di prenotare il proprio posto contattando l'Ufficio Turistico al numero 0571600255.

"La Romanina rappresenta un'opportunità per la comunità di Montespertoli e dà la possibilità di unirsi in un momento di riflessione, inclusione e apprezzamento per le storie di coraggio e diversità che hanno contribuito a plasmare il tessuto sociale italiano." dichiara Daniela Di Lorenzo, assessore alle politiche sociali nel Comune di Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa