Inaugurato il nuovo Showroom Kia Scotti a Empoli

Sabato 25 Novembre è stato inaugurato ufficialmente al grande pubblico il nuovo Showroom Kia Scotti a Empoli in largo Remo Scappini, zona Terrafino. Una serata all'insegna della tecnologia e del design, arricchita dalla presentazione ufficiale della nuova EV9.

A partire dalle 18, l'atmosfera si è animata con l'inizio dell'aperitivo, durante il quale i visitatori hanno avuto l'opportunità di scoprire ogni angolo dello showroom.

Un momento di convivialità interrotto solo dal dinamico 'flash mob' delle ballerine e dei ballerini della MD Academy di Montelupo.

La loro esibizione ha preparato il terreno per l'atteso debutto della nuova Kia EV9, un SUV completamente elettrico del segmento E con 7 posti e un'autonomia straordinaria di oltre 500 km, grazie alla potente batteria da 100 kW. La nuova EV9 è disponibile sia nelle versioni a 2 ruote motrici che a 4 ruote motrici.

"Con questa nuova apertura - specifica il Sales Manager Kia Scotti Marco Massari - il Gruppo amplia ulteriormente la sua offerta di mobilità, presentando veicoli dal carattere deciso, con motorizzazioni diverse e una versatilità unica nel suo genere. Infatti Kia non solo offre una vasta gamma di motorizzazioni, spaziando dal tradizionale benzina alle varianti elettriche mild, full o plug-in, per poi includere anche il GPL e il diesel, ma anche modelli diversi, per abbracciare ogni stile di guida".

Ma le novità non si fermano qui: oltre alla sede di Empoli, Kia Scotti è già presente a Pisa e Poggibonsi, mentre nel 2024 arriverà a Siena.

Non vi resta che scoprire tutti i modelli in gamma! Vi aspettiamo in largo Remo Scappini a Empoli

GRUPPO SCOTTI

Via Remo Scappini, Empoli - Zona industriale Terrafino

info@grupposcotti.it