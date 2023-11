C'è la neve, imbiancate le alture toscane (e i social)

Se nelle città l'aria natalizia è per forza di cose artificiale e fatta di lucine e musiche in filodiffusione - ma non per questa meno bella e suggestiva - in quota l'atmosfera comincia a diventare fredda e bianca, e in previsione della FESTA invernale per eccellenza, dona quella magia tipica dei posti di neve.

Con la perturbazione di questi ultimi giorni e le temperature basse, i fiocchi sono arrivati sull'Abetone e in Garfagnana, così come sul Casentino e a Vallombrosa.

La neve invade anche internet, dove l'entusiasmo sale e contribuisce a far condividere i propri scatti di paesaggi innevati.

Ieri mattina, per esempio, la Piramide dell'Abetone, all'incrocio fra Via Brennero e Via dell'Uccelliera, è apparsa così a chi ci è passato intorno alle 8 del mattino.

La Piramide dell'Abetone, uno dei simboli dell'Appennino Pistoiese, è un monumento eretto nella metà del Settecento che è posto a 1375 metri di altezza.

Le previsioni per il resto di questa settimana sembrano mantenere la promessa nevosa, fino a raggiungere addirittura i -11, come minima nella notte fra il 2 e il 3 dicembre.