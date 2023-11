Notte Rossa dei circoli Arci, nell'Empolese Valdelsa iniziative per la Palestina

Sabato 2 Dicembre torna la sesta edizione della Notte Rossa di Arci Toscana: la festa che ogni anno rende omaggio agli oltre 1150 tra associazioni e circoli affiliati alla più grande associazione culturale toscana, offrendo loro un’unica e grande cornice identitaria.

Un vero e proprio grande evento diffuso, all’interno del quale ogni Circolo Arci può raccontare le proprie attività con le modalità che gli sono proprie, nello spirito della nostra Associazione, che accoglie e raccoglie istanze, modi di stare insieme e sensibilità diverse, ma sempre contrassegnate dai principi comuni della partecipazione, della cittadinanza attiva, della promozione della cultura e della solidarietà.

Ogni anno sono sempre tanti i Circoli e le associazioni che aderiscono all’iniziativa della Notte Rossa, offrendo ai circa 150.000 soci e socie Arci nella nostra Regione l’opportunità di scegliere il proprio evento preferito, all’interno di un ricco cartellone di concerti, spettacoli e incontri sui temi attorno a cui le nostre volontarie e i nostri volontari costruiscono le attività dei circoli, rendendoli così presidi sociali e culturali straordinari.

“Sono eventi che testimoniano una realtà multiforme, viva e complessa- illustra Viorica Guerri, responsabile attività culturali di Arci Empolese Valdelsa - che ogni giorno, nei territori, vuol contribuire attraverso le proprie attività alla costruzione di una società aperta, accogliente, giusta ed equa, in cui tutte e tutti possano sentirsi parte di una comunità”.

Nell’Empolese Valdelsa sono 13 gli eventi in cartellone che i Circoli e le associazioni affiliate realizzeranno sabato 2 dicembre e, in alcuni casi, già a partire da venerdì 1 dicembre (con appuntamenti denominati appositamente “Aspettando la Notte Rossa”). C’è spazio chiaramente per le attività tradizionali come il ballo liscio e la tombola, ma anche per la solidarietà e i temi della giustizia sociale con una iniziativa per la Palestina

“L’iniziativa che faremo al Circolo Arci Ponterotto – ribadisce Marco Pagli di Settembre Rosso - rientra nella mobilitazione permanente a sostegno della popolazione palestinese, per la fine del genocidio nella striscia di Gaza, per il ristabilimento del diritto internazionale e per la giustizia, per la pace in Palestina.”

Grande spazio sarà dato inoltre alla cultura e all’arte con iniziative di pittura ad acquarello in campagna per adulti, presentazione di libri e mostre.

Per quanto riguarda l’aspetto promozionale, tra i vari gadget prodotti da Arci Toscana, saranno disponibili nei Circoli Arci aderenti le cartoline della Notte Rossa disegnate da ZeroCalcare, noto fumettista di fama internazionale che ha voluto omaggiare la nostra associazione con un disegno che riprende la grafica della Notte Rossa con la stella rossa simbolo dell’ Arci

Per tutte le iniziative nella nostra regione nel dettaglio, basta seguire il link: https://arcitoscana.it/la-notte-rossa/

PROGRAMMA CIRCOLI E ASSOCIAZIONI ARCI EMPOLESE VALDELSA NOTTE ROSSA

- Circolo Arci “O. Ristori” Ponte a Elsa Via Livornese, 325 Empoli

1 Dicembre ASPETTANDO LA NOTTE ROSSA

21:30 Tombola rossa

- Circolo Arci Tinaia, Via della Tinaia, Empoli

1 Dicembre ASPETTANDO LA NOTTE ROSSA

Ore 21:15 presentazione del libro “Quel che si mangiava a Empoli e in tutta la Toscana” di Franco Masoni Benedetti.

Quattro chiacchiere con Giovanni Volterrani, gastronomo e sommelier, autore della prefazione. Sarà presente l’autore.

- Circolo Arci Monterappoli, Via Salaiola, 305 Empoli

1 Dicembre ASPETTANDO LA NOTTE ROSSA

Dalle 19:00 “Tutto a sinistra” apericena con musica dal vivo e Tombola sociale.

- Circolo Arci Ponterotto (in collaborazione con Associazione Settembre Rosso) Via Viaccia, 216 Montelupo Fiorentino

Stop al genocidio. Giustizia e pace per la Palestina.

19,30 Apericena

21,30 Incontro con: Qusay Abbas (Program Officer, Youth Development Department – Arab Studies Society) da Gerusalemme, Silvia Chiarantini (autrice di “Pop Palestine” e “Parkour – La mia cucina sconfinata e in movimento”), Marco Pagli (coordinatore progetto “Made on Border” svolto nei campi profughi palestinesi in Libano)

A seguire: djset

- Circolo Arci “O. Ristori” Ponte a Elsa Via Livornese,325 Empoli

ore 21:30 Ballo liscio della notte rossa

- Circolo arci Tinaia, Via di Tinaia, Empoli

Dalle 17:30 Aperitivo rosso – Presentazione dei progetti e iniziative del Circolo per il nuovo anno

- Circolo Arci Fontanella Via Senese Romana, Empoli

Alle 21:30 serata di Ballo liscio

- Circolo Arci Pozzale Via di Sottopoggio per San Donato – Empoli

20:30 Cena di solidarietà per Astro

- Circolo Arci “Rossetti” Cerreto Guidi, Via Roma, 2 Cerreto Guidi

ore 21:30 Ballo liscio

- Casa del Popolo Sovigliana, Via Empolese, 282 Sovigliana Vinci

ore 21,00 – Tombola della Notte Rossa

- Circolo Arci Gambassi “Nuova Resistenza”, Piazza Di Vittorio, 7c Gambassi Terme

ore 21,00 Ballo liscio

- Associazione AlmArte c/o la piccola fattoria Sole& Luna Cambiano Alto – Castelfiorentino

Dalle 9:30 Colori in danza – Mattinata di pittura ad acquarello Steineriana per adulti in piena campagna all’insegna del relax. Laboratorio condotto dall’artista e arteterapeuta Elisa Colombo

- Circolo Arci Erta, Via G. Di Vittorio, 31 Montelupo F,no

Sabato 2 dicembre, dalle ore 18,30 – Inaugurazione Mostra grafica “50 anni di Arci” – uno spaccato della società attraverso manifesti e locandine di Arci nazionale dagli anni 60 al 2007. A seguire Aperitivo rosso.

Fonte: Arci Empolese Valdelsa