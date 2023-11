Per la mensa di Castelfiorentino il Comune ingaggia la nutrizionista Sara Pasqualetti

Una biologa nutrizionista per migliorare il servizio di refezione scolastica. Il Comune di Castelfiorentino ha affidato un incarico alla dottoressa Sara Pasqualetti, figura professionale altamente specializzata in questa materia, che a partire dal 1 dicembre supporterà l’ufficio Scuola del Comune per svolgere un’ampia gamma di attività: dal monitoraggio e controllo presso il Centro Cottura della ditta appaltatrice a quello dei nidi d’infanzia. Dall’educazione alimentare (anche per combattere il fenomeno dell’obesità giovanile) alle iniziative per contenere gli sprechi.

Durante l’espletamento del suo incarico, la dottoressa Pasqualetti sarà inoltre a disposizione dei genitori per affrontare e risolvere eventuali criticità, con l’obiettivo di migliorare il gradimento di tutto il servizio. Potrà pertanto partecipare alle riunioni della Commissione Mensa (composta da genitori, insegnanti e da referenti della ASL territorialmente competente) elaborare progetti alimentari, allo scopo di individuare un punto di equilibrio tra “cibo salutare” e gradimento dello stesso, valutare i menù presso i nidi d’infanzia, formulare proposte.

La dottoressa Pasqualetti offrirà inoltre un servizio di supporto, consulenza e ascolto a favore dei cittadini su problemi che riguardano l’alimentazione.

"È un piacere accogliere una sollecitazione pervenuta dal mondo della scuola – osserva l’Assessore alla Scuola e Attività Educative, Francesca Giannì – abbiamo individuato una figura professionale e specializzata che potrà affiancare il Comune, le scuole e le famiglie nel mondo dell'alimentazione e del mangiare sano. Un investimento in servizi per le famiglie, in risposta al cambiamento dei bisogni del nostro tessuto sociale, che potrà essere di supporto ai genitori e intavolare un nuovo dialogo con la ASL. Ringrazio la dottoressa Pasqualetti che si è resa disponibile a prestare questo importante servizio per la nostra comunità, che va nuovamente nella direzione di creare una rete di servizi e figure professionali a sostegno delle famiglie."

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa