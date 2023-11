Presepi sull'Arno e i Magi al Castello: al via il Natale di Capraia e Limite

La via dei Presepi, mercatini, concerti e la rievocazione storica "La Magia dei Magi in Castello”. È tutto pronto a Capraia e Limite per il periodo delle festività natalizie con tante iniziative che animeranno il territorio fino a gennaio, organizzate dalla Pro Loco in collaborazione con le associazioni e il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.

La prima novità di questa edizione è il concorso fotografico "Scatta il Natale di Capraia e Limite", per incentivare la comunità, associazioni, enti o privati cittadini, ad abbellire le proprie case, i propri giardini oppure i negozi.

Le decorazioni - luminarie, alberi di Natale, installazioni, presepi ecc - che avranno più successo, calcolato in base al numero di likes ricevuti sulla pagina Facebook dell’associazione Pro Loco, saranno premiate a gennaio 2024 con premi in prodotti tipici locali, di aziende ed attività del territorio. Sarà possibile partecipare inviando foto (corredata di nome e cognome) della propria decorazione alla mail prolococapraiaelimite2021@gmail.com dall'8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Per la prima volta sarà proposta anche la “Via dei Presepi” di Capraia e Limite, con i numerosi presepi realizzati da associazioni, parrocchie, enti, circoli, attività, privati cittadini. Partendo dal Presepio poliscenico animato, che sarà inaugurato l’8 dicembre, sarà possibile seguire un percorso per valorizzare le varie rappresentazioni, favorendo anche la conoscenza del territorio.

“Un calendario di eventi molto ricco che abbiamo realizzato insieme alla Pro Loco e alla fattiva collaborazione delle associazioni. L’obiettivo è quello di creare momenti di aggregazione e socialità per tutte le età e vivere l’atmosfera natalizia. Anche quest’anno inoltre avremo le installazioni che illumineranno il territorio del Comune di Capraia e Limite”, ha dichiarato l’assessore alla cultura Rosanna Gallerini.

“Siamo felici di avvicinarci al Natale proponendo iniziative per vivere il periodo delle feste tutti insieme nel nostro territorio, ha detto Edoardo Antonini presidente della Pro Loco di Capraia e Limite. Valorizzazione e promozione della nostra comunità, in grado di richiamare molte persone anche da fuori e gli appuntamenti in piazze e luoghi storici, con il coinvolgimento pieno di tante associazioni e volontari che lavorano agli eventi per vivere questo periodo con gioia e unità”.

Il programma di Dicembre in festa

Sabato 2 dicembre e 22 dicembre concerti del Maggio Metropolitano: sabato 2 dicembre concerto da camera e il 22 dicembre concerto del Coro di voci bianche dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino all’Oratorio della Compagnia della Santissima Trinità in piazza don Valiani a Limite sulll’Arno, inizio ore 21.

Domenica 3 dicembre dalle 10 alle 19, si svolgerà in Lungarno Trento e Trieste e Lungarno dei Cantieri, a Limite Sull’Arno, l’edizione 2023 di “Natale sul Lungarno” con mercatino di artigianato, prodotti tipici, enogastronomia, animazione e giochi per bambini, fiabe e giochi di legno e la raccolta delle letterine per Babbo Natale.

Venerdì 8 dicembre alle 15 inaugurazione del Presepe poliscenico animato. Il presepe, dopo le edizioni di successo degli ultimi due anni, con circa 3800 visitatori nel 2022, è stato allestito in via Matteotti n° 3 , nei locali della Misericordia di Limite, e può essere visitato anche il 9 e 10, 16 e 17 dicembre dalle 15 alle 19.30 e dal 22 dicembre al 7 gennaio 2024 tutti i giorni sempre dalle 15 alle 19.30. Il presepe, completamente animato, si sviluppa su una superficie di 30 metri quadrati e comprende tutte le fasi del giorno e della notte ed è stato realizzato dal presepista Tommaso Cei con la collaborazione di Sergio Antonini, Stefano e Fabrizio Martelli, Alberto Pampaloni.

Alle 15,30, altra novità del 2023, sarà inaugurato il “Presepe sull'acqua”, in piazza C. Battisti, davanti al vecchio scalo della Canottieri Limite. La Natività verrà realizzata all'interno del navicello utilizzato per la festa triennale della madonna del Buon Consiglio, in uno spettacolare scenario anche simbolico, di legame con il fiume Arno, la cantieristica, il canottaggio, e all'interno della nascente rete dei presepi toscani sull'acqua lungo tutto il corso del fiume dalla sorgente alla foce.

La Natività, alla stessa ora, arriverà simbolicamente dall'Arno, con un piccolo presepe vivente a bordo del barcone delle Astro Dragon Ladies. Sempre nel pomeriggio, alle 16, sarà possibile visitare il Museo Remiero che inaugurerà il nuovo allestimento espositivo.

Domenica 10 dicembre inaugurazione, a partire dalle 15, degli alberi all’uncinetto realizzati in piazza Dori e in via del Castello a Capraia Fiorentina.

Domenica 7 gennaio 2024 infine è in programma "La Magia dei Magi in Castello”, dalle 16 nel suggestivo borgo di Capraia Fiorentina (piazza Pucci), presepe vivente e rievocazione dell'arrivo dei Magi. Le piazze e i vicoli medievali si animano con figuranti a tema per essere magicamente trasportati nel tempo, con incluso uno spunto innovativo legato agli 800 anni dal primo presepe realizzato da San Francesco.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa