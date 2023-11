Proprietario di più mezzi senza assicurazione, denunciato

Era proprietario di più mezzi senza assicurazione e gravati da numerosi verbali non pagati, ma è stato individuato dalla Polizia Municipale che l’ha denunciato. Si tratta di un cittadino comunitario rintracciato dagli agenti dell’Autoreparto che alla fine l’hanno individuato alla guida di una vettura senza patente come già accaduto in passato.

Tutto inizia una mattina della scorsa settimana quando una pattuglia di motociclisti dell'Autoreparto, impegnata nel controllo del territorio nel Quartiere 5 di Rifredi, è ha notato in via Perfetti Ricasoli uno scooter procedere in modo sospetto. Gli agenti hanno Impartito l'alt ma il conducente prima ha accostato, poi è sceso dal motorino per farsi alla fuga a piedi. I due motociclisti lo hanno rincorso a piedi e lo hanno raggiunto all'interno di un capannone industriale dove aveva cercato di nascondersi. Il giovane è stato identificato (si tratta di un 24enne sudamericano) risultato non in regola con la normativa con l’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine oltre che privo di patente. Irregolarità sono emerse anche per quanto riguarda lo scooter, senza assicurazione e con una targa che proveniva da un altro mezzo dello stesso proprietario, un cittadino comunitario nato in Israele. Il giovane sudamericano è stato quindi denunciato per la violazione della normativa sull’immigrazione e lo scooter è stato portato in depositeria per la confisca.

Il giorno successivo la Polizia Municipale ha concentrato gli accertamenti sul proprietario del mezzo prima rintracciando un ulteriore veicolo a lui riconducibile, trovato in sosta nei pressi della sua residenza anche questo senza assicurazione. Per questo il mezzo è stato sequestrato. Successivamente hanno trovato anche il giovane alla guida di un'ulteriore vettura, sempre di sua proprietà e sempre priva di copertura assicurativa. Da ulteriori controlli, è risultato già noto alle forze dell’ordine e già fermato più volte in passato alla guida senza aver conseguito la patente. Gli agenti hanno quindi sequestrato l’auto e denunciato il conducente. Proseguono le indagini per rintracciare gli ulteriori veicoli di sua proprietà, tutti con numerosi verbali a carico mai pagati. E per comprendere a che titolo il cittadino sudamericano avesse ottenuto la disponibilità dello scooter.