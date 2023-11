Publiacqua avvisa: "Attenzione alle truffe"

Una cittadina residente nel Comune di Firenze ci segnala una persona che si è presentata alla sua porta come incaricata di Publiacqua per il prelievo di acqua del rubinetto per presunte analisi.

Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta facendo controlli di questo tipo e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private.

Publiacqua invita i cittadini a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.