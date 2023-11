Raid dei ladri con spaccate a San Jacopino: nel mirino due negozi

Stanotte due nuove spaccate ad attività commerciali in via Maragliano, a pochi metri da piazza san Jacopino.

Lo rende noto Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini Attivi San Jacopino.

"La banda del tombino ha colpito nuovamente e ha preso di mira un negozio di toelettatura per cani: sfondata la porta di ingresso con un tombino preso in strada. I malviventi hanno razziato la cassa, portato via un PC e un rasoio nuovo per la tosatura, lasciando diverse impronte e tracce di sangue. Non contenti, sono passati di fronte a un ristorante italo peruviano, sempre in via Maragliano: qui hanno sfondato la vetrata sul retro, ma non sono entrati perché si sono accorti della presenza di un dipendente all’interno. Tuttavia, hanno comunque provocato alcuni danni".

"Non accettiamo che questi continui raid dei ladri – attaccano Gianfaldoni –, la situazione è fuori controllo. Nel nostro quartiere siamo alle prese anche con altre situazioni di microcriminalità che rimane ancora indisturbata. Qui si rischia che la gente faccia giustizia da sé, perché è esasperata. Vogliamo più sicurezza nelle nostre strade. Siamo stati i primi ad avvallare la petizione di 1200 firme inviata al ministero dell'interno. Ora basta, ci faremo sentire in una forte manifestazione insieme a tutti i comitati cittadini di Firenze. Qualcuno deve intervenire, San Jacopino non è un’isola felice".