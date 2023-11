Sp Val Fegana, il sindaco di Coreglia Antelminelli contro la Provincia di Lucca

"Strada provinciale della Val Fegana: una vergogna targata Provincia di Lucca".

A dirlo, senza mezzi termini, è il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi.

“La strada provinciale, che tra le altre cose porta anche agli abitati di Tereglio e Vitiana, oltre che all’Orrido di Botri e Foce a Giovo, versa in una condizione incommentabile: pericolosa, piena di piccole frane, piena di buche e avvallamenti. Una situazione di pericolo per tutti coloro che la percorrono ogni giorno. Non è più accettabile: la Provincia di Lucca pensa di occuparsene? Da tempo questa viabilità si trova in queste condizioni, ora è proprio inaccettabile: l’ente guidato da Luca Menesini non solo non se ne occupa a cose normali (assenti gli sfalci, la pulizia delle zanelle, assenti la cura e la manutenzione periodica), ma fa finta che questa viabilità non esista neanche di fronte a situazioni di evidente pericolo stradale e incolumità per i cittadini. Esistono progetti per metterla in sicurezza? Progetti per risolvere le frane che si susseguono lungo la strada? A quanto mi risulta non esiste niente di tutto ciò, ma non esiste, a oggi, neppure l’intenzione di tamponare l’emergenza con interventi che possano rendere questa strada percorribile. Tutto questo è una vergogna: i cittadini di Coreglia e di Bagni di Lucca hanno gli stessi diritti degli altri residenti del territorio provinciale”.

Fonte: Comune di Coreglia Antelminelli - Ufficio Stampa