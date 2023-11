Sulla Cassia al via i lavori di riqualificazione della galleria Le Chiavi

Come concordato con gli Enti locali e con la Prefettura di Siena, a partire da domani, mercoledì 29 novembre, Anas avvierà i lavori di riqualificazione della galleria “Le Chiavi”, sulla strada statale 2 “Cassia”, nei comuni di Radicofani e Abbadia San Salvatore, in provincia di Siena.

Come preannunciato, la prima fase dell’intervento richiede la chiusura del tunnel in entrambe le direzioni.

Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, i veicoli in direzione Siena dovranno percorrere la SP24 fino a Radicofani e successivamente la SP478 fino a Bivio Bisarca. I veicoli in direzione Roma dovranno percorrere, presso Bivio Bisarca la SP478 fino a Radicofani per poi percorrere la SP24 fino a Bivio Paglia.

Per i soli veicoli leggeri in direzione Abbadia San Salvatore è prevista la percorrenza della SP39.

La durata prevista dei lavori è di 570 giorni. Nella prima fase, che durerà circa un anno, sarà necessaria la chiusura al traffico in entrambe le direzioni. Seguirà una seconda fase in cui la galleria sarà aperta a senso unico alternato regolato da semaforo in orario diurno e sarà chiusa solo in orario notturno. Nell’ultima fase, infine, i lavori si svolgeranno con traffico sempre consentito a senso unico alternato.

L’intervento, per un investimento di 15 milioni di euro, è finalizzato ad assicurare una lunga durata dell’opera nel tempo nonché ad innalzare i livelli di sicurezza della circolazione all’interno del tunnel, lungo circa 900 metri. I lavori riguardano il risanamento delle opere civili, l’ammodernamento degli impianti e alcuni interventi di consolidamento strutturale.

In particolare, è previsto - tra le altre cose - il risanamento del rivestimento interno in calcestruzzo, il consolidamento di un tratto di circa 340 metri tramite rifacimento dell’arco rovescio, impermeabilizzazione e drenaggi delle acque, il rifacimento dell’impianto di illuminazione, la realizzazione degli impianti antincendio, SOS e segnaletica luminosa, il consolidamento dei versanti in corrispondenza dell’imbocco sud e infine il rifacimento della pavimentazione, delle barriere e della segnaletica.

L’intervento rientra nell’ambito del piano di riqualificazione della statale 2 “Cassia”, avviato da Anas dopo la presa in carico dell’infrastruttura a fine 2018.

