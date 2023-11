Allerta meteo arancione, chiusura delle scuole a Campi Bisenzio

Il Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, vista l'allerta meteo codice arancione, emanata per il giorno 30 novembre, per rischio idrogeologico su area Bisenzio e Ombrone e vista la situazione compromessa del territorio già gravato dai precedenti eventi alluvionale; con ordinanza n. 404/2023 ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e degli asili nel territorio comunale di Campi Bisenzio per l'intera giornata di giovedì 30 novembre.