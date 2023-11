Brogi & Collitorti conquista il Nissan Global Award per la sesta volta: "Orgogliosi di essere tra i migliori"

Nissan Brogi & Collitorti si aggiudica per la sesta volta nella sua storia il prestigioso riconoscimento Nissan Global Award.

Quest’anno, Brogi e Collitorti ha vinto grazie a una quota di mercato nel canale privato pari al 3,5%, il 30% in più rispetto alla media Italia. In ambito post-vendita, la concessionaria si è distinta per un tasso di fedeltà dei clienti entro i 10 anni pari al 37%, 7 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Infine, i clienti della vendita e del post-vendita si dichiarano “totalmente soddisfatti” al 98,0%% e 96,8%.

Il Nissan Global Award è una competizione globale basata su una serie di indicatori di business e di soddisfazione clienti, che vede coinvolti circa 4.000 concessionari Nissan in tutto il mondo, dei quali vince solo il 4% del totale, pari a 160 concessionari a livello globale, di cui 3 in Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella storica sede Brogi & Collitorti di Pisa, alla presenza di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, che ha dichiarato: ”Alla vigilia del 20° anno di collaborazione tra Nissan e Brogi & Collitorti, siamo qui a celebrare l’ennesimo successo della concessionaria, che nel tempo è cresciuta e si è affermata in una regione, la Toscana, per noi molto strategica. La squadra di Brogi & Collitorti ha saputo cogliere le sfide e le opportunità del mercato, ponendo il cliente sempre al centro, in linea con lo spirito e i valori di Nissan.”

Oltre alla consegna del Nissan Global Award, l’evento è stato anche l’occasione per celebrare il rinnovo del sito pisano della concessionaria, recentemente adeguato alla nuova identità visiva della Casa giapponese.

Partner Nissan dal 2004, con 7 siti e 70 dipendenti dedicati a Nissan, Brogi & Collitorti presidia un ampio territorio che si estende fra i comuni di Empoli, Pisa, Calcinaia, Livorno, Pistoia e Grosseto e Viareggio.

Piero Brogi, titolare della concessionaria Brogi & Collitorti ha commentato: “Il Nissan Global Award premia tutta la squadra, perché tiene conto delle performance commerciali, dei risultati post-vendita e la soddisfazione dei nostri clienti. È il frutto del lavoro di tutti, della professionalità e della passione che giorno dopo giorno riusciamo ad esprimere e siamo orgogliosi di essere tra i migliori concessionari Nissan in Italia e nel mondo.”

Olimpia Brogi, responsabile marketing per Brogi & Collitorti, ha affermato: "A corollario di questa giornata, abbiamo passato un pomeriggio dedicandoci al team building dove tutti i nostri dipendenti hanno partecipato a un'attività per rafforzare lo spirito di squadra assieme alla dirigenza di Nissan Italia. È stato instaurato un forte legame, fa sempre piacere avere una casa madre che partecipa alle nostre iniziative. Sul nostro conto sono state spese bellissime parole e non possiamo che essere orgogliosi"