Centinaia di studenti in piazza contro la violenza di genere: Empoli diventa megafono dei giovani

(foto gonews.it)

Manifestazione pacifica e senza intoppi a Empoli per le centinaia e centinaia di studenti che hanno partecipato al serpentone lungo tutta la città. Dall'istituto Fermi-Da Vinci il corteo è giunto in piazza dei Leoni con gli interventi di tante persone, tra cui la sindaca Brenda Barnini. Il corteo per far rumore in memoria di Giulia Cecchettin ha concluso in mattinata il suo viaggio. Nelle foto alcuni dei cartelloni innalzati dagli studenti, tutti con un segno rosso al volto per testimoniare la vicinanza alle vittime di violenza.