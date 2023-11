Certaldo celebra i 35 anni di Oranona Teatro

Sono ormai 35 le candeline che spegne l'Oranona Teatro, il laboratorio teatrale del Comune di Certaldo che dal 1988 risiede all’interno dell’Associazione Polis e che festeggia questo traguardo con numerosi successi e soddisfazioni che si estendono ben oltre i confini regionali.

Il cuore pulsante delle attività dell'Oranona Teatro è la rassegna "Si racconta le novelle del Boccaccio", un progetto dell’Associazione Polis, sostenuta dal Comune di Certaldo, con il contributo dell'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio. Il lavoro si muove su due filoni complementari: uno di natura filologica, che vede il gruppo impegnato nella lettura attenta e appassionata del Decameron, mentre il secondo si traduce nella messa in scena delle novelle, utilizzando un linguaggio teatrale contemporaneo che cattura l'attenzione di un pubblico moderno.

Solo la scorsa settimana la compagnia è stata a Napoli, presso il Convento di S. Domenico Maggiore, per una suggestiva lettura dal Decameron in occasione del convegno di studi "La tradizione delle opere di Boccaccio. Cantieri aperti e prospettive di ricerca". Il 24 novembre ha inoltre partecipato a Pisa a Palazzo Boilleau alla “Letura Boccaccii”, iniziativa organizzata dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in collaborazione con l’Università di Pisa.

La compagnia ha portato i suoi spettacoli in varie università straniere, tra cui Middlebury, Madrid, Atene, Tours, Nitra, Bratislava, e ha collaborato anche con prestigiose istituzioni culturali e letterarie italiane, come l'Accademia della Crusca, il Centro Studi Matteo Maria Boiardo, la Biblioteca Medicea Laurenziana, la Biblioteca Riccardiana e la Biblioteca Marucelliana.

“L'Oranona Teatro è parte integrante dell'Associazione Polis, una realtà che gioca un ruolo cruciale nella promozione della cultura e dell'arte nel territorio – sottolinea l'assessora ai processi di partecipazione e associazionismo Benedetta Bagni -. Non possiamo che ringraziare per il lavoro svolto dalla compagnia teatrale, perché il teatro, come strumento straordinario di comunicazione, espressione e comprensione reciproca, svolge una funzione imprescindibile nella costruzione di legami sociali e culturali. Siamo particolarmente orgogliosi che il talento degli artisti dell'Oranona Teatro stia varcando i confini locali, rappresentando il nostro territorio in luoghi così prestigiosi. L'alto livello artistico raggiunto dalle attrici e dagli attori della compagnia è un segno tangibile della qualità e della passione che caratterizzano questo bel progetto. Continueremo a sostenere e valorizzare queste eccellenze, promuovendo la cultura come strumento fondamentale di arricchimento per la nostra comunità”.

"È con grande orgoglio che vediamo il nome di Boccaccio risplendere attraverso l'arte e la performance de L'Oranona Teatro - ha aggiunto l'assessora alla cultura Clara Conforti -, che non solo intrattiene il nostro pubblico locale ma si spinge oltre, rappresentando il nostro territorio in contesti di prestigio nazionale e internazionale. La nostra amata Certaldo, patria di Boccaccio, continua a essere una fonte di ispirazione per artisti e appassionati e L'Oranona Teatro è un luminoso esempio di come la nostra eredità culturale possa brillare attraverso le arti sceniche. La cultura è un legame vitale che unisce la nostra comunità e il teatro, con la sua capacità di raccontare storie e catturare l'essenza umana, svolge un ruolo fondamentale nel dar voce alle nostre tradizioni e alla nostra identità".

