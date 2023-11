Freschissimo: parte la raccolta fondi per un furgone per alimenti alla Misericordia di Empoli

Obiettivo 10mila euro raccolti entro il 18 gennaio per ottenere un furgoncino idoneo al trasporto di cibo per gli indigenti. Parte la campagna di raccolta fondi Freschissimo della Misericordia di Empoli, che aderisce al bando Social Crowdfunders di Fondazione Cr Firenze: al raggiungimento di 10mila euro, la cifra sarà raddoppiata dalla fondazione. Le donazioni sono libere e aperte a tutti, ogni singolo euro è fondamentale per raggiungere l'importo necessario. Le donazioni delle aziende al di sopra dei 500 euro porteranno ad apporre il proprio logo sul furgoncino. La campagna parte oggi sulla piattaforma Eppela ed è 'o tutto o nulla': se il traguardo dei 10mila euro viene raggiunto, l'obiettivo è completato, altrimenti i soldi vengono restituiti ai donatori.

Da anni la Misericordia di Empoli cerca con molti mezzi di rispondere alla povertà alimentare e al recupero degli alimenti. Il progetto più recente finora è quello dell'Emporio Solidale, che si affianca alla mensa popolare di via XI Febbraio, la distribuzione a domicilio di questi pasti e l'appoggio al Banco Alimentare Toscana. L'arrivo del nuovo furgoncino potrà ampliare la scelta dei pasti da consegnare a domicilio, con cibi che devono essere conservati in determinate temperature. Ma anche la possibilità di recuperare dai fornitori surgelati e cibi a basse temperature, che finora è negata proprio per l'assenza di un mezzo coibentato.

La mensa della Misericordia vede impegnati ogni giorno 30 volontari, dove vengono preparati 85 pasti al giorno, oltre 10 consegnati a domicilio. Mentre per la consegna a domicilio, 90 pacchi spesa ogni mese vengono portati a casa e 750 persone circa possono rivolgersi all'Emporio Solidale per la spesa gratuita.

Alla cena in piazza per l'Emporio Solidale il raccolto utile alla causa è stato di 16mila euro.

Elia Billero