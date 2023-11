Il Comune vicino ai cittadini: orari ampliati e prenotazione appuntamenti online

L'amministrazione comunale di Montespertoli cambia gli orari di accesso al pubblico di alcuni uffici, infatti a partire da lunedì 4 dicembre l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Anagrafe e l’Ufficio Tributi saranno aperti al pubblico già dalle ore 8:30 il martedì e il giovedì.

"L’obiettivo è quello di rendere i servizi sempre più vicini ai cittadini perché solo un rapporto leale e collaborativo è quello che fa sentire tutti parte della stessa comunità. Con queste modifiche anticipiamo l’apertura la mattina e attiviamo il nuovo sistema che consente di prendere appuntamenti direttamente online. Sono due novità che sono certo miglioreranno il rapporto comune/cittadini. Ringrazio tutto il personale del comune che ha fatto si che questa proposta potesse concretizzarsi e che insieme a questa si sia riusciti anche a presentare la nuova configurazione dell’Ufficio URP/Anagrafe", spiega il Sindaco Alessio Mugnaini.

Questi i nuovi orari di apertura al pubblico per l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Anagrafe:

- Lunedì: 9:00 – 13:00

- Martedì: 8:30 – 13:00

- Giovedì: 8:30 – 13:00 e 15:00 – 17:30

- Venerdì: 9:00 – 13:00

- Sabato: 09:00-12:00

L’Ufficio Tributi riceverà i cittadini con i seguenti orari:

- Martedì: 8:30 – 9:30 (senza appuntamento) e 9:30 – 13:00 (con appuntamento)

- Giovedì: 8:30 – 9:30 (senza appuntamento), 9:30 – 13:00, e 15:00 – 17:30 (con appuntamento)

Per essere assistiti senza appuntamento è quindi possibile recarsi all'Ufficio Tributi durante la fascia oraria delle 8.30 alle 9.30 di martedì e giovedì. Questa modifica mira a ridurre i tempi di attesa e a garantire un servizio immediato e comodo per chi si trova ad avere un’urgenza non avendo avuto modo di fissare un appuntamento.

L’ultima novità riguarda la possibilità di prenotare gli appuntamenti direttamente online: da ora in poi per prenotare un appuntamento basterà o chiamare l’ufficio oppure cliccare sul pulsante verde “Prenota un appuntamento” all’interno della pagina dell’ufficio sul sito dell’ente.

A questo servizio di prenotazione online si accede anche da ogni pagina del sito del comune attraverso il riquadro “Contatta il Comune” e cliccando su “Prenota appuntamento” attivando così la scelta dell’ufficio con il quale richiedere un appuntamento.

Al momento è possibile prenotare online con gli Uffici: Ambiente, Cultura, Edilizia, Patrimonio, Pubblica Istruzione, Segreteria Generale, Suap, Tributi e Anagrafe/URP. Il servizio sarà ampliato nel tempo inserendo questa possibilità anche per altri uffici.