Un 18enne è rimasto gravemente ferito durante uno scontro tra un'auto e una moto a Empoli, in via della Motta, nel quartiere di Avane. Il fatto è accaduto ieri poco prima delle 20. Secondo quanto appreso, il 18enne a bordo della moto ha impattato contro l'auto per cause ancora da chiarire. È stato trasferito in ambulanza al Cto di Careggi a Firenze per le ferite alla gamba e al braccio sinistro, oltre che al torace.