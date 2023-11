La coppia ride in auto e lui li va a picchiare: denunciato 47enne

Hanno riso in auto, tranquillamente. Si è avvicinato un uomo che ha frainteso la risata, credendola motivo di scherno. Ha colpito l'uomo all'interno e poi ha picchiato la donna uscita dall'abitacolo per chiedere spiegazioni. Poi è fuggito, facendo perdere le tracce. O almeno facendole perdere sul momento: la polizia lo ha rintracciato e denunciato quasi un mese dopo.

I fatti risalgono al 1 novembre a Vallecchia, tra Seravezza e Pietrasanta. Un uomo e una donna, di ritorno da una visita ai genitori dell'uomo, accostano in prossimità di un tabacchi in via Pescarella. Mentre sono in auto, probabilmente per una battuta, iniziano a ridere e l'atmosfera è ilare. Poco distante c'è un uomo, che interpreta le risate come una derisione nei suoi confronti. Questi, indispettito, si avvicina al mezzo con fare burbero, chiede lumi. La coppia tenta di spiegare quanto avvenuto ma l'aggressore, non contento, sferra un pugno violento all'uomo all'interno dell'auto. La partner esce per difenderlo e cercare di allontanarlo, ma viene bloccata e picchiata, il volto sbatte sull'abitacolo. L'aggressore poi sale in auto e fugge.

Questi i fatti. Sul posto il 1 novembre è intervenuta la polizia, che però non ha fatto in tempo a bloccare il violento. Dopo un’accurata attività investigativa, conclusasi in questi giorni con i dovuti e necessari riscontri, è stato individuato il presunto responsabile dell’episodio in questione, un 47enne di origine romena residente a Seravezza, che è stato denunciato per i reati di percosse e violenza privata.