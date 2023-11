Nuova allerta meteo arancione, a Montemurlo domani scuole chiuse

Domani, 30 novembre,a Montemurlo tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi e gli spazi gioco e il liceo artistico “Umberto Brunelleschi” rimarranno chiusi. A prendere la decisione, attraverso una specifica ordinanza, è il sindaco Simone Calamai a seguito dell'allerta meteo di livello arancione emessa dal centro funzionale della Regione Toscana per l'intera giornata di domani, 30 novembre per rischio idraulico e idrogeologico. Il territorio montemurlese infatti è stato fortemente indebolito a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso e sono in corso interventi di somma urgenza, per una valore complessivo di quasi 5 milioni di euro, per mettere in sicurezza il reticolo idraulico che attualmente presenta criticità tali da spingere il sindaco a prendere il provvedimento.«In attesa della conclusione degli interventi sul nostro reticolo idraulico, mi vedo costretto a prendere questa decisione per tutelare l'incolumità pubblica - spiega il sindaco Calamai- Anche altri territori, fortemente colpiti dall'alluvione del 2 novembre scorso come Campi Bisenzio, hanno adottato la mia stessa decisione. A Montemurlo sono ancora attive diverse criticità che richiedono la massima cautela». Domani, giovedì 30 novembre, sono sospesi e quindi non si svolgeranno il mercatino di Campagna amica di fronte al municipio e gli altri mercati rionali. Chiusi e interdetti a persone e mezzi i giardini e i parchi pubblici e tutti gli spazi gioco e sportivi all'aperto. Chiuso anche il cimitero comunale di Rocca.

A Montemurlo, a seguito dell'allerta, il sindaco Calamai ha anche disposto l'evacuazione delle persone che abitano ai piani bassi, interrati o seminterrati di cinque strade di Montemurlo Centro nella zona del torrente Stregale. Si tratta di via del Parco dai civici 1 al 57 e dal 2 al 38; via Fratelli Cervi dai civici 1 al 41 e dal 2 al 76;via Montalese dal civico 424 al 458 e dal 481 al 509;via Morecci dal civico 36 al 116 e dal 49 al 75; via Giunti dal civico 3 al 37 e dal 2 al 54. Le strade si trovano in corrispondenza del tratto tombato del torrente Stregale che dopo l'alluvione del 2 novembre scorso ha riportato cedimenti e ostruzione di materiale proveniente dalla collina. Fin tanto che non saranno conclusi gli interventi, che vedranno probabilmente l'inserimento di una nuova tubatura nella vecchia conduttura per consentire un miglior deflusso dell’acqua, il sindaco Calamai durante le allerte meteo sarà costretto ad adottare il provvedimento dell'evacuazione. La raccomandazione per chi può, è quella di recarsi ai piani più alti dell'edificio di residenza o a lasciare l'abitazione e passare la notte da parenti o amici in altre zone. Per chi fosse impossibilitato a spostarsi, il consiglio è quello di contattare la protezione civile comunale telefono 0574-558446 cellulare 335 1846512 e chiedere supporto per trascorrere la notte nel punto di accoglienza, predisposto nella palestra di Fornacelle (via Deledda- Montemurlo)

