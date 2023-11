Pacchi solidali per i palestinesi rifugiati in Libano con l'Arci Empolese Valdelsa

Tornano i Pacchi solidali dell’Arci Empolese Valdelsa per scaldare questo Natale funestato da venti di guerra e da sopraffazioni e per aiutare concretamente progetti e azioni di sviluppo e sostegno del popolo palestinese.

Il ricavato della vendita di questi pacchi sarà destinato infatti a sostenere le attività che la nostra associazione partner in Libano porta avanti all’interno dei campi profughi palestinesi, azioni che supportiamo anche attraverso il progetto “Made on border”, un progetto di solidarietà internazionale che prevede azioni e attività di supporto per la popolazione palestinese rifugiata in Libano, paese profondamente colpito da una grave crisi economica, sociale e politica.

Ringraziamo Becc per la sua illustrazione con cui è stato realizzato il materiale informativo del progetto presente all’interno dei pacchi. Molti degli oggetti contenuti nei pacchi sono infatti stati prodotti e ricamati dalle donne palestinesi rifugiate in Libano. Il ricamo, oltre a essere una forma d’arte, attraverso la quale vengono tramandate le tradizioni di un popolo martoriato da decenni di guerre, occupazioni ed esilio, può

rappresentare un veicolo di sviluppo economico per le famiglie residenti nei campi e un modo per tramandare alle nuove generazioni il valore dell’artigianato tradizionale.

I pacchi solidali che la nostra associazione propone, oltre agli oggetti provenienti dal Libano, contengono prodotti naturali ed ecosostenibili sia nei prodotti che nel packaging.

Saranno disponibili già dal 1 dicembre quattro tipologie di pacchi:

- Pacco “Tempo” contenente:

Libro “M - Il figlio del secolo” di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega 2019

Segnalibro con ricami tradizionali palestinesi

Tisana

€ 15,00

- Pacco ” Relax” contenente:

Luffa

Sapone naturale

Sacchetto di lavanda profuma biancheria con ricami tradizionali palestinesi

Lima per le unghie

€ 15,00

- Pacco “Cura” contenente:

Elastico in stoffa per capelli con ricami tradizionali palestinesi

Shampoo solido

Pettine di legno

Sacchetto di lavanda profuma biancheria con ricami tradizionali palestinesi

€ 20,00

- Pacco solidale contenente prodotti vari realizzati a mano da una volontaria Arci del territorio (sciarpe, scaldacollo, ecc) e prodotti con ricami tradizionali palestinesi

€ 20,00

E’ possibile ordinare i pacchi scrivendo a:info@arciempolesevaldelsa.it o al numero 3792594430.

I pacchi potranno essere ritirati presso Arci Empolese Valdelsa via Magolo, 29 Empoli.

Saranno inoltre disponibili nelle iniziative di sabato 2 dicembre in occasione della Notte Rossa al Circolo Arci Ponterotto a Montelupo Fiorentino e domenica 10 dicembre al mercatino solidale resistente che si svolgerà dalle 10 alle 18 alla Casa del popolo di Sovigliana