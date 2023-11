Smantellato bivacco degli spacciatori nei boschi del Senese

Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri di Chiusdino e della compagnia di Poggibonsi hanno scoperto e smantellato un bivacco usato da spacciatori nei boschi in località “Le Cetine”, di potenziale interesse per gli spacciatori, dove, nei giorni precedenti, erano stati segnalati possibili assuntori di sostanza stupefacente.

Da qui, la decisione di svolgere un immediato servizio più approfondito all’interno delle aree verdi, per contrastare lo spaccio, intervenendo sulle modalità di smercio.

Sono emerse tracce di attività, all’interno della macchia: è stato, infatti, trovato un bivacco, comprensivo di vestiti, sacchi a pelo, carbonella per accendere il fuoco, alimenti di vario genere e due batterie per auto utilizzate per ricaricare telefonini.

L’area è stata bonificata da personale del Comune ed il materiale è stato consegnato al locale centro di smaltimento rifiuti.