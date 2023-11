Tappeto e occhiali simulano i rischi alla guida: dai Lions il contributo per la prevenzione delle Pubbliche Assistenze

Un tappeto che simula una strada con incroci, rotatorie e regole da rispettare. Ma quali sono i rischi di viaggiare in stato d'alterazione da alcol e droga? continua a Empoli la sensibilizzazione nei confronti dei più giovani, e non solo, con le Pubbliche Assistenze Riunite e si rafforza grazie alla recente donazione dei 5 Lions Clubs di Zona B.

Sicurezza alla guida è la parola d'ordine dell'incontro avvenuto oggi, nella sede delle Pubbliche Assistenze di Empoli, tra l'associazione e i Lions. Per l'occasione è stato consegnato e presentato il nuovo tappeto che sarà utilizzato per il progetto Drive for Life, portato avanti dall'Anpas empolese in scuole e piazze. Le donazioni raccolte dai Lions si inseriscono nell'ambito del progetto distrettuale "I giovani e la sicurezza stradale" che nell'ottobre scorso vide riunirsi ragazze e ragazzi delle scuole di Empoli al palazzo delle Esposizioni. Una donazione che "è sintomo della nostra vicinanza al tema e alla divulgazione della guida sicura dei giovani e dei meno giovani" afferma il presidente dei Lions Club di Zona B, Damiano Bonifacio. "Ringraziamo le Pubbliche Assistenze e la presidente Eleonora Gallerini, per aver supportato il progetto e ci auspichiamo che in futuro ce ne possano essere altri, che consentono a noi Lions di intervenire sempre più da vicino a supporto della comunità".

Una consegna rappresentata, oltre che da Bonifacio, dai presidenti dei 5 Clubs: Eugenio Tinghi Lions Club Empoli, Clara Bertelli Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, Stefano Mariotti Lions Club Vinci Leonardo Da Vinci, Mario Paoli Lions Club Barberino Tavarnelle e Francesco Ulivieri Lions Club Certaldo Boccaccio.

"Siamo molto contenti - dichiara la presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite Eleonora Gallerini - ringraziamo i Lions per aver pensato a noi e per averci invitati a partecipare per la prevenzione, che è molto importante". Con la donazione, spiega la referente del progetto per la guida in sicurezza delle Pubbliche Assistenze, Liza Burgassi, "abbiamo realizzato il nuovo tappeto e preso due nuovi occhiali". I visori, che simulano l'assunzione di sostanze stupefacenti e un alto livello di alcol, si vanno ad aggiungere agli altri di medio livello di simulazione, che già erano in dotazione all'associazione.

Ma come funziona? Il progetto approda sia nelle scuole per studentesse e studenti sia nelle piazze, a disposizione per tutta la cittadinanza. "C'è una parte iniziale di teoria, in cui spieghiamo i rischi e i dati degli incidenti stradali" dice ancora Liza Burgassi. "I ragazzi e le ragazze poi vengono invitati a provare il tappeto, prima senza occhiali dallo start seguendo le regole della strada. Successivamente scelgono un occhiale, che simula quali sono gli effetti che alcol e droghe provocano su una mente lucida. Appena li indossano c’è un momento di smarrimento - continua Burgassi - ad esempio la rotonda viene presa un passo più in là e la curva anche. In questo modo tutti possono capire che le distanze vengono falsate, e anche i sensi diminuiscono".

Un impegno che continua da oltre tre anni, conclude Burgassi raccontando degli incontri di sensibilizzazione nelle scuole del territorio, "siamo passati da 7 classi iniziali a 50 di quest'anno. Una grande risposta per un progetto che riteniamo importante e necessario".