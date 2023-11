Torna a Fucecchio Ascanio Celestini e il suo nuovo lavoro Rumba

Nell’ambito della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione sabato 2 dicembre alle 21:30 al Nuovo Teatro Pacini a Fucecchio torna Ascanio Celestini, grandissimo attore e narratore, con il nuovo spettacolo RUMBA L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato, di e con Ascanio Celestini, musiche di Gianluca Casadei, voce Agata Celestini, immagini dipinte Franco Biagioni, produzione Fabbrica, Fondazione Musica Per Roma, Teatro Carcano.

Celestini dedica il suo nuovo lavoro a San Francesco, un uomo contro corrente, perché pur essendo ricco, scelse non solo di essere povero, ma di farsi servo dei poveri. Un cavaliere che non volle più fare la guerra e che, da frate, in tempo di crociate, si recò in Terra Santa predicando la pace e la fratellanza.

Francesco in realtà si chiamava Giovanni e nacque da una madre francese quando il padre si trovava in Francia a vendere stoffe pregiate. Così venne chiamato “francesco”, insomma un figlio francese che si legge tanti libri della letteratura cavalleresca. Divenne cavaliere o avrebbe voluto diventarlo, andò in guerra, ma finì in galera. Quando uscì dal carcere dovette ricostruire le case dei nobili che il popolo aveva cacciato da Assisi e impara a fare il muratore. Così diventa il santo che impara a ricostruire la Chiesa di Dio in terra.

A partire dal fascino che suscita la figura di San Francesco ancora oggi dopo otto secoli, Ascanio Celestini, nei panni del personaggio-narratore, racconta il Francesco di oggi, un uomo che troviamo in strada, tra le case popolari, nel parcheggio di un supermercato, tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica, tra coloro che, oggi come ieri, nessuno vede.

La stagione Sipario Blu è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione CR Firenze e di Unicoop Firenze.

INGRESSI

Biglietto singolo settore 1

intero 22 € | ridotto 20 €

Biglietto singolo settore 2

intero 18 €| ridotto 16 €