Da Fucecchio a Greccio, gli infioratori al presepe di San Francesco

C'erano anche gli infioratori di Fucecchio lo scorso fine settimana a Greccio (Rieti), all'interno dell'Associazione nazionale “Città dell'Infiorata”, per ricordare gli 800 anni dalla realizzazione del primo presepe di San Francesco. Oltre agli infioratori della Pro Loco, presente la consigliera delegata all'Infiorata Antonella Gorgerino, scesa nel piccolo borgo reatino in rappresentanza del Comune di Fucecchio. Della delegazione facevano parte anche i rappresentanti dei Comuni di Gerano, Genazzano e Genzano di Roma che, insieme agli infioratori fucecchiesi, hanno realizzato un quadro di infiorata dedicato al presepe.

E proprio a partire da domenica 3 dicembre, in corso Matteotti 45, sarà possibile visitare il presepe della Pro Loco, accanto al quale saranno esposti anche alcuni piccoli presepi realizzati con la tecnica dell'infiorata.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa