Gialloblu e Basket Castelfiorentino, doppia trasferta nel weekend

Doppia trasferta per Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino, che nel weekend saranno attese entrambe da sfide lontano da casa.

La prima palla a due sarà quella del Gialloblu Castelfiorentino, che venerdì 1 dicembre alle ore 21.15 farà visita alla Pallacanestro Valdera per l’ottava giornata del campionato di Divisione Regionale 2 (arbitri Ariani e Fambrini di Lucca). Reduci da una settimana complicata in cui è arrivato il duplice ko per mano di Libero Basket Siena e Virtus Certaldo, i ragazzi di Dario Chiarugi scenderanno in campo a Capannoli con l’obiettivo di inseguire il quinto successo stagionale e riprendere la marcia interrotta tre settimane fa al PalaBetti.

Sabato 2 dicembre, invece, sarà la volta del Basket Castelfiorentino, che alle ore 18 farà tappa sul parquet del Gea Basketball Grosseto per la settima giornata del campionato di serie C Femminile (arbitro Cornacchini di Follonica). Una trasferta tradizionalmente ostica nella quale le ragazze di Gianni Lazzeretti proveranno ad inseguire una vittoria che manca ormai dallo scorso 3 novembre.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa