Il trofeo del Tour de France esposto al museo di Greve in Chianti

Da domani, venerdì 1 dicembre, c’è un motivo in più per venire a visitare il territorio in sella e legare il Chianti ai nomi e agli eventi che conferiscono respiro internazionale alla passione ciclistica, all’amore coltivato da tantissimi sportivi italiani e stranieri e non solo per il mondo della due ruote. Il simbolo di una manifestazione sportiva conosciuta in tutto il mondo sarà esposto nelle sale del Museo San Francesco di Greve in Chianti.

Il trofeo del Tour de France 2024, la competizione ciclistica che si correrà il 29 giugno 2024 con partenza proprio dalla Città di Firenze, si lascerà ammirare nello spazio espositivo di Greve fino a domenica 3 dicembre. Per arricchire il momento celebrativo, iniziato a Firenze con la presentazione del Trofeo della Grand Départ del Tour de France 2024 avvenuta nella Sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi, il viaggio approda nel Chianti, terra di tradizione e cultura ciclistica dove alcuni anni fa si disputò una tappa del Giro d’Italia.

A voler ripercorrere la storia contemporanea della manifestazione insieme al tessuto associativo e sportivo locale sono il sindaco Paolo Sottani, l’assessore alla Cultura Giulio Saturnini e il consigliere comunale delegato allo Sport Paolo Tepsich che domani alle ore 15.30 incontreranno in piazza Matteotti le associazioni ciclistiche del Chianti. Ad accogliere il Trofeo saranno gli atleti della Ciclistica Grevigiana e della Sancascianese Ciclismo. Tra gli altri sarà presente anche il ciclista grevigiano, nonché dirigente sportivo, Simone Borgheresi che lavorò come gregario per Marco Pantani prima e per Stefano Garzelli poi, supportando il primo nei trionfi al Giro d'Italia e al Tour de France 1998, e il secondo nel vittorioso Giro d'Italia 2000. Professionista dal 1992 al 2002, vinse il Giro dell'Appennino 1999 e il Giro del Trentino 2000. Dal 2004 al 2014 è stato direttore sportivo per formazioni professionistiche e dilettantistiche italiane. Il trofeo sarà visitabile in orario di apertura del museo: venerdì 15.00-18.00, sabato e domenica 10.00-13.00 / 15.00-18.00.

“L’incontro con le società ciclistiche e l’evento di approfondimento che abbiamo organizzato vuole offrire un’occasione importante per celebrare la storia e promuovere la conoscenza di questa prestigiosa manifestazione – dichiara il sindaco Paolo Sottani – siamo onorati di poter ospitare il Trofeo del Tour de France che quest’anno prenderà avvio da Firenze per poi diramarsi nei territori della cintura metropolitana fino all’Emilia Romagna”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa