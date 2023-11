Internet in sicurezza, incontro a Montelupo

Acsi Atletica Toscana con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Montelupo Fiorentino ha organizzato un incontro pubblico sulla consapevolezza e prevenzione di tutte le forme di violenza, con un focus speciale sull'educazione all'uso responsabile di Internet.

La serata si svolgerà presso l'auditorium della Scuola Margherita Hack di Montelupo Fiorentino, venerdi 1 dicembre alle ore 21.

Navigare sicuri, i pericoli del web, adescamento, pedopornografia, stalking, revenge porn, questi alcuni degli argomenti trattati.

Gli obiettivi dell'incontro sono: riconoscere e comprendere le diverse manifestazioni di violenza; approfondire le strategie per identificare il pericolo; imparare come intervenire in modo efficace. Il relatore e ospite speciale della serata sarà il Vice Questore di Firenze, Francesco Verducci che condividerà la sua vasta esperienza e fornirà preziosi consigli su come affrontare situazioni di violenza, sia offline che online.

Data la crescente importanza della sicurezza online, verrà affrontato anche il tema della violenza online, imparando insieme a riconoscere le minacce e ad adottare strategie per proteggerci e intervenire quando necessario. L'incontro è aperto a persone di tutte le età. L'ingresso è libero, e ci auguriamo di vedere sia adulti che giovani partecipare attivamente. Per garantire che l'informazione raggiunga tutti, l'incontro sarà tradotto anche in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), rendendo l'evento accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità comunicative.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa