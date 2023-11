Investita e uccisa da un tir che sta facendo retromarcia

Una 63enne è morta a Campi Bisenzio dopo esser stata investita da un tir. La donna, di origini partenopee, viveva a Firenze. Stava camminando lungo via Albert Einstein nel pomeriggio di mercoledì 29 novembre. Pare che l'autoarticolato l'abbia colpita facendo retromarcia. Per lei non c'è stato nulla da fare: è deceduta, secondo quanto emerso, per trauma toracico.

L'ambulanza è intervenuta ma ha potuto solo constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire il tutto. La procura ha disposto l'autopsia sulla salma che è stata portata all'istituto di medicina legale di Firenze. Il camionista è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato negativo. Il tir è stato sequestrato.