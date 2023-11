Venticinque lavoratori in nero nel Pisano, anche a San Miniato

Sono stati scoperti da agosto a oggi nel Pisano venticinque lavoratori in nero o irregolari. La guardia di finanza ha sanzionato nove datori di lavoro nei settori della ristorazione e del turismo. In azione i militari di Pontedera, San Miniato e Volterra: tra i lavoratori sia italiani sia stranieri, tutta gente tra 17 e 63 anni.

Partiamo proprio da San Miniato. In un ristorante della città della Rocca i finanzieri hanno trovato dei lavoratori in sala e cucina. I militari li hanno identificati e hanno scoperto tre persone in nero.

Nel corso di un altro controllo eseguito a Volterra è stata accertata la presenza, in un bar, di una lavoratrice regolarmente assunta presso una società con mansioni di cameriera, sorpresa a svolgere la propria attività presso un luogo diverso di esercizio e per un'altra società avente però lo stesso socio amministratore e proprietario.

Ai datori di lavoro che impiegavano la manodopera irregolare sarà irrogata la 'maxisanzione' prevista dalla normativa. Per sette esercizi commerciali è scattata anche la proposta di sospensione dell'attività.