Castelfiorentino, “Taste the Waste” parte il ciclo di eventi dedicati alle Metamorfosi

Al via il 2 dicembre un ciclo di eventi dedicato alle Metamorfosi degli “ex-scarti”. La vita nuova degli scarti – e degli scartati – è il tema cardine degli eventi patrocinati dal Comune di Castelfiorentino, a cura dell’Associazione C.E.T.R.A e Atelier Dall’Osso. Cocktail di riuso animato sabato 2 dicembre sera dalle 17:00 alle 19:30 con “Taste the Waste” al Caffè del Teatro piazza Gramsci con la collaborazione del bartender Valentino Donati, vincitore del concorso BarItalia 2023 (quest’anno aveva come tema proprio la sostenibilità), che creerà per l’occasione 4 cocktail, ponendo l’accento nelle ricette sulla riduzione degli sprechi, la stagionalità, la territorialità e la sostenibilità. Il percorso sensoriale che i partecipanti saranno invitati a fare partirà dalla degustazione del cocktail, l’ascolto del DJ Set che sarà a tema su ogni cocktail creato e infine sui tavoli luminosi disposti all’esterno del bar del teatro si potranno realizzare, attraverso gli scarti dei polimeri plastici, delle composizioni estemporanee.

Sempre sui materiali di riciclo concentra il laboratorio sui “gioielli ribelli” il pomeriggio del 16 dicembre dalle ore 16.30 presso via Matteotti. Il laboratorio aperto alle ragazze e ai ragazzi di tutte le età darà la possibilità di realizzare dei gioielli personalizzati, attraverso gli splendidi scarti di forme e materiali differenti.

Unicoop Firenze sezione soci di Castelfiorentino ospita due workshop 12 e 19 dicembre dalle 17.00 alle 19.00, incentrati sul recupero dei materiali, in continuità con i laboratori organizzati negli anni dall’Associazione Cetra e dall’Atelier Dall’Osso con gli studenti dell’I.S.I.S. Enriques.

Dal 6 dicembre all’8 gennaio sempre negli spazi di Unicoop Firenze ci sarà la mostra delle creazioni delle studentesse e degli studenti realizzati in questi anni con il progetto Metamorfosi.

Sono in programma, inoltre, due visite guidate nel percorso della Mostra Diffusa “Community”, accompagnati dall’artista Davide Dall’Osso e dalla curatrice Maria Vittoria Gozio: il 15 dicembre (in notturna con partenza alle ore 21.00) e il 4 gennaio dalle 17.00 entrambe con partenza dal Museo BeGo. All’iniziativa contribuiscono Unicoop Firenze e Fondazione CRF.