Controlli a Pisa, due Daspo 'Willy e un uomo denunciato epr non aver rispettato divieto ritorno in città

Ieri mattina, la polizia di Pisa ha effettuato un controllo vicino a un negozio in via Corridoni. Tutti hanno mostrato i documenti tranne un uomo, che ha protestato e cercato di evitare il controllo. I poliziotti lo hanno persuaso a mostrare l'identità e hanno scoperto che era soggetto a un divieto di ritorno a Pisa per tre anni emesso l'anno scorso a causa dei suoi precedenti. L'uomo è stato denunciato.

La Sezione Misure di Prevenzione della Questura ha emesso anche due Daspo "Willy" contro due individui considerati pericolosi per l'ordine pubblico a Pisa. Il primo, un albanese di 22 anni, è stato coinvolto in aggressioni ingiustificate in un bar e una discoteca. Gli è stato vietato l'accesso a entrambi per due anni. Il secondo, un italiano di 45 anni con precedenti penali, è stato coinvolto in aggressioni in un locale vicino alla stazione. Anche a lui è stato vietato l'accesso per due anni.

Durante i controlli nella zona della stazione, è stato identificato un cittadino marocchino con vari precedenti criminali e senza regolare permesso di soggiorno. È stato accompagnato in Questura per l'identificazione e successivamente al Centro di Permanenza e Rimpatrio a Potenza, da dove sarà rimpatriato nel suo paese d'origine