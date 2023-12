Danni alluvione, per imprese piattaforma on line e sportelli a Prato e Campi Bisenzio

Se le aziende danneggiate dall’alluvione e dal maltempo del 2 novembre possono iniziare a riempire da oggi, 1 dicembre, i moduli on line per la ricognizione dei danni, già dal 23 novembre è attivo il portale della Regione Toscana rivolto a famiglie e cittadini, i quali potranno farsi aiutare dai Caaf, i centri di assistenza fiscale gestiti da sindacati e patronati.

Al portale on line si accede dall’indirizzo internet servizi.toscana.it/formulari ed è necessario essere muniti di Spid, carta d’ identità elettronica o carta nazionale dei servizi (ovvero la tessera sanitaria). Esiste anche un modello delega (https://www.regione.toscana.it/documents/10180/17345913/Modulo_delega_sottoscrizione_digitale.pdf/1fe29881-98be-6524-5233-270e9c55d52a?t=1701085931681), nel caso uno presenti la domanda per conto di altra persona.

La documentazione, come per le imprese, va inoltrata entro il 31 dicembre 2023. Lo si può fare solo attraverso la piattaforma on line: non per raccomandata e neppure per Pec.

La procedura non costituisce un riconoscimento automatico dei ristori. In ogni caso le prime disposizioni del Governo prevedono al momento solo un sostegno fino a cinquemila euro (20 mila per le attività economiche). In una seconda fase, sulla base delle risorse disponibili, avverrà il ristoro degli importi oltre le misure di immediato sostegno.

I ristori nazionali si attivano inoltre solo in caso di edifici sgomberati, resi inagibili o con danni strutturali: in presenza di danni agli edifici, si tiene conto anche dei danni ai beni mobili. Per le auto non sono previsti rimborsi con l'attuale procedura dettata dal Governo.

La Regione è comunque intenzionata ad ampliare la platea dei beneficiari a cui si rivolgerà con le risorse del proprio bilancio messe a disposizione e per questo, dal 27 novembre, nel formulario on line sono state aggiunte due nuove sezioni per i danni ai beni mobili, dalle auto e le moto a lavatrici e televisori ad esempio.

Il 28 novembre è stato pubblicato anche l’elenco, in aggiornamento, dei Caaf, i centri di assistenza fiscale, a cui i cittadini potranno rivolgersi per essere aiutati nella ricognizione dei danni e compilazione delle domande.

Sulle pagine del sito della Regione Toscana dedicate all’emergenza alluvione, https://www.regione.toscana.it/-/emergenza-alluvione-2023, ci sono alcune risposte alle domande più frequenti. Sono disponibili anche tutorial.

Fonte: Regione Toscana