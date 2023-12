Nuove attrezzature sportive, la donazione dell'associazione genitori Agen a Gambassi

Un incontro a porte chiuse per consegnare alla Dirigente Scolastica e all’Amministrazione Comunale numerosi materiali sportivi che saranno utili sia alle attività scolastiche che a quelle extrascolastiche. Così l'associazione genitori Agen "per una scuola di qualità", insieme agli operatori, ha deciso di impiegare la cospicua somma proveniente da parte degli introiti percepiti grazie alle attività sportive (Camp) estive, novità assoluta dell’anno 2023.

Oltre ai suoi consueti impegni finalizzati all'acquisto di materiali e al supporto di progetti scolastici, infatti, per l’associazione di Gambassi Terme la novità di quest’anno è stata la proposta dei camp estivi "E-state in movimento", improntati sulla conoscenza di tutte le discipline sportive che il nostro paese offre, con il duplice intento di dare un sostegno alle famiglie durante le vacanze scolastiche e di far conoscere ai bambini il nostro paese anche attraverso le attività ludico sportive presenti.

"E-state in movimento" - Il progetto si è sviluppato per un periodo di sette settimane dal 12 giugno al 28 luglio 2023 con circa 150 presenze.

"Ci riteniamo molto soddisfatti del grande successo avuto sia per i numeri sia per l'entusiasmo dei nostri bambini che quotidianamente le famiglie ci affidavano – afferma Veronica Salvadori, presidente Agen Gambassi Terme - Tutto questo non sarebbe stato possibile se molti attori principali del nostro territorio non ci avessero sostenuto e aiutato nella realizzazione dell’iniziativa ed è per questo che esprimiamo i più sentiti ringraziamenti a tutti partendo dall' USD Gambassi, il Circolo Arci Nuova Resistenza, le Terme della via Francigena e l'Amministrazione Comunale per l'utilizzo dei locali, la Dirigente Scolastica per l'utilizzo dei materiali e il ristorante Boscotondo, oltre che tutti gli esercizi commerciali e le aziende di Gambassi Terme e non solo, come la Sebach, che hanno creduto nel progetto aiutandoci a realizzarlo a 365°".

La riuscita dei campi estivi ha infatti permesso l’acquisto dei materiali da donare alla comunità del territorio. L’incontro di oggi ha inoltre rappresentato un’occasione per tirare le fila delle attività svolte da Agen e celebrare i successi dell’anno che sta per terminare.

"Ringraziamo tutte le famiglie che hanno riposto fiducia in noi – aggiunge Laura Tinti, vicepresidente Agen Gambassi Terme - Per ultimo, non certo per importanza, ringraziamo i nostri straordinari operatori che, oltre a una grande professionalità, hanno dimostrato un’enorme umanità e disponibilità con tutti".

Fonte: Agen (associazione genitori) Gambassi Terme