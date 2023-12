Senza casco su uno scooter rubato, denunciato

Lo hanno notato perché circolava in sella a uno scooter senza casco ma quando l’hanno fermato hanno scoperto che il mezzo era rubato. I protagonisti dell’episodio, avvenuto martedì, sono due agenti della Polizia Municipale Reparto Polizia di Comunità in servizio nel Parco delle Cascine. La pattuglia ha visto il giovane che girovagava nella zona compresa fra il piazzale di Vittorio Veneto e la fermata tranviaria Monni. Dopo un breve inseguimento gli agenti lo hanno raggiunto. L'uomo, che comprendeva e parlava poco la lingua italiana, ha dichiarato che non aveva né documenti né permesso di soggiorno. E non ha saputo giustificare il possesso del mezzo e neanche fornire la carta di circolazione. Dagli accertamenti effettuati sul posto il mezzo non è risultato rubato ma gli agenti hanno contattato il proprietario che ha confermato l’avvenuto furto del veicolo non ancora denunciato. L’uomo è stato denunciato per ricettazione e lo scooter restituito al proprietario.