Use Rosa Scotti in cerca del tris: prossime due gare in casa

Sulla carta pare un’occasione da sfruttare. Il calendario mette infatti di fronte all’Use Rosa Scotti due gare interne. La prima domenica alle 18 con Carugate (arbitri Alessi di Lugo e Cieri di Ravenna), la seconda quella successiva con Torino. Classifica alla mano sembrano due impegni alla portata ma, uscendo dal discorso teorico e passando a quello pratico, ecco che il quadro assume un aspetto diverso visto che ogni partita, specie quest’anno, va vinta e farlo è tutt’altro che facile.

Prendendone una per volta, ecco Carugate. "Per noi è una partita delicatissima – attacca coach Alessio Cioni – veniamo da due vittorie consecutive e, in questo campionato, mai siamo arrivate a tre. Farcela significherebbe una nuova partenza ma c’è da fare i conti con l’avversaria. E qui i punti da toccare sono due. Il primo riguarda noi, ovvero trovare la continuità di prestazioni ben sapendo che domenica ne servirà una superiore a quella di sabato scorso a Roma. L’altra è la squadra lombarda che ha in Rulli la giocatrice più forte che dovremo quindi riuscire ad arginare. Sappiamo che la loro classifica è bugiarda perché ha un roster di qualità e quindi per noi è un bel banco di prova per capire che tipo di campionato possiamo ambire a fare".

Al momento Carugate ha due punti in classifica frutto della sola vittoria centrata finora, quella con Basket Roma. In trasferta ha sempre perso e cercherà naturalmente di spezzare la serie no nel match del Pala Sammontana. Toccherà alla Scotti far sì che questo non accada.

La partita, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ufficiale usebasket.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa