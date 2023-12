Al PalaEstra è tutto pronto per la sfida tra Emma Villas Siena e Cuneo

È giorno di vigilia, domani alle ore 16 la Emma Villas Siena tornerà a giocare al PalaEstra. È un momento tanto atteso, la squadra di coach Gianluca Graziosi disputerà un match ufficiale in viale Sclavo. Sarà il primo di questa stagione agonistica, e l’avversaria è una formazione di tutto rispetto: la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo. Vale a dire uno dei team maggiormente accreditati per la promozione in Superlega.

La classifica per il momento premia la squadra senese, che dopo otto giornate di campionato è in terza posizione con 17 punti, e con 6 vittorie e 2 sconfitte fin qui. Cuneo è invece sesta in classifica con 13 punti e con un cammino di 4 vittorie e 4 sconfitte fino ad ora. I piemontesi nella scorsa giornata hanno vinto al tiebreak contro Porto Viro, con ottime prove da parte di Jensen, Codarin, Andreopoulos e Botto e con ottime percentuali di squadra (55% in attacco e 61% di positività in ricezione).

“Cuneo è una squadra che dovremo affrontare con la massima attenzione – commenta coach Alessandro Passaponti, assistente allenatore della Emma Villas Siena. – Ci siamo preparati su vari aspetti, loro hanno giocatori di grande esperienza, siamo chiamati a realizzare una buonissima prestazione. Il campionato di quest’anno è, come stiamo vedendo, molto equilibrato e difficile. Il roster di Cuneo ha tanta qualità, nell’opposto, nei centrali e nelle bande, un palleggiatore di grande esperienza. È una formazione certamente temibile”.

“Avevamo bisogno di un riscatto in Puglia contro Castellana Grotte e c’è stato – sono ancora le parole di coach Passaponti. – I ragazzi hanno risposto bene in quella che è stata una trasferta complicata. La squadra ha fatto bene nei vari fondamentali, c’è stata una prova di carattere e orgoglio e tecnicamente abbiamo visto varie cose interessanti. Da senese per me sarà una bella emozione domani vivere una gara ufficiale qui al PalaEstra, sarà una sensazione particolare. Dovremo mettere in campo tanto desiderio e voglia di fare”.

Il biglietto per assistere all’incontro tra Siena e Cuneo costa 14 euro, il ridotto costa 9 euro. La biglietteria del PalaEstra è aperta oggi pomeriggio dalle ore 18 alle 19,30 e domani, giorno del match, dalle ore 14 in poi.

Biglietti e abbonamenti

I biglietti sono in vendita anche online attraverso la piattaforma CiaoTickets. Le riduzioni sono previste per tesserati Fipav, abbonati Mens Sana Basketball, under 14, over 65, abbonati Emma Villas Siena della stagione scorsa.

I bambini sotto ai 9 anni potranno entrare gratis al PalaEstra: dovranno però prima ritirare un tagliando in biglietteria. Studenti dell’Università degli studi di Siena e dell’Università per stranieri di Siena avranno la possibilità di accedere con i biglietti messi a disposizione dai due atenei.

È partita anche la campagna abbonamenti che ha il titolo di “Sempre con te”. Gli abbonamenti, che valgono per le restanti nove gare di regular season che la Emma Villas Siena disputerà al PalaEstra, sono già in vendita online sulla piattaforma CiaoTickets.

Chi si è recato a Santa Croce sull’Arno e ha assistito al PalaParenti all’ultimo match casalingo contro Ravenna ha acquisito il diritto a poter acquistare un abbonamento ridotto per le prossime 9 sfide interne del team senese.

L’abbonamento per assistere alle nove gare rimanenti di campionato al PalaEstra verrà venduto al costo di 100 euro. L’abbonamento ridotto sarà invece venduto al costo di 69 euro. Anche in questo caso le riduzioni sono previste per tesserati Fipav, abbonati Mens Sana Basketball, under 14, over 65, abbonati Emma Villas Siena della stagione scorsa.

Fonte: Uff Stampa Emma Villas Volley Siena