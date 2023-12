Alluvione, quattro comuni fiorentini inseriti nell’elenco delle realtà coinvolte. C'è anche Montaione

Reggello, Lastra a Signa, Dicomano e Montaione sono stati inseriti oggi nell’elenco dei comuni coinvolti negli eventi alluvionali dello scorso 2 novembre.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

“Dai dati acquisiti in questi giorni dalla Protezione Civile Regionale – ha spiegato il presidente, in qualità di commissario delegato per l’emergenza - sono emersi danni correlati all’evento emergenziale anche in queste aree della provincia fiorentina. E quindi abbiamo subito varato questo provvedimento”.

Ai quattro comuni verranno estese le procedure previste a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Fonte: Regione Toscana