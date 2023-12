Arriva Sestri, Abc Solettificio Manetti all'esame di maturità

All’ultima giornata del girone di andata, arriva la partita più delicata fino ad oggi. Domenica 3 dicembre alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti riceve la Pallacanestro Sestri per lo scontro diretto che, qualunque sia il risultato, smuoverà la parte bassa della classifica (arbitri Ricci di Perugia, Pedini di Corciano). Con una vittoria a testa, Abc e Sestri andranno in cerca del secondo squillo stagionale per iniziare con una iniezione di fiducia il girone di ritorno e per portare a casa punti preziosi in vista della seconda fase di campionato, quella in cui si lotterà per la permanenza in serie B Interregionale.

“Non si molla – attacca l’assistant coach Claudio Calvani – nonostante le difficoltà e i risultati amari di alcune partite in particolare perse sugli episodi, stiamo continuando ad allenarci con grande intensità, aspettando che l’infermeria si svuoti e si possa finalmente tornare a lavorare con maggior serenità. Con Sestri sarà una partita importante e, come in tutte le gare disputate fino ad oggi, scenderemo in campo pronti a dare il massimo, con lo sguardo rivolto ad un girone di ritorno che cercheremo di giocarci nel migliore dei modi”.

Sestri, la seconda grande novità per la formazioni toscane insieme a Serravalle, dopo la vittoria del campionato di C Silver ha acquisito il titolo sportivo dal Basket Rapallo, iniziando l’avventura nella nuova categoria con una solida base di confermati, primo fra tutti il coach Francesco Guida. Insieme a lui sono rimasti in maglia bianco azzurra gli esterni Pintus, Cavallaro e Gallo, mentre il reparto lunghi ha continuato ad affidarsi al centro De Paoli e alle ali Pittaluga e Barnini. Ben sette, invece, gli innesti. Ad iniziare dall’esterno Andrea Zini, classe ’00, che nella scorsa stagione ha conquistato la serie A2 in maglia Luiss Roma e con trascorsi in serie B anche a Palermo, per proseguire con la guardia senegalese Moustapha Lo, classe ’03, ex Mantova Stings, con cui ha debuttato in A2, fino a chiudere la batteria degli esterni con il regista classe ’03 Riccardo Pasqualetto, cresciuto tra le fila del Cus Genova. A puntellare il pitturato genovese ecco invece il pivot nigeriano Simon Anaekwe, classe ’01, ex Angri, Ruvo di Puglia e Bernareggio in C Gold, con una parentesi in serie B a Sala Consilina, e l’ala lituana Rimantas Daunys, classe ’97, che ha debuttato in Italia tra le fila di Angri e che vanta la partecipazione ai Campionati Mondiali Universitari in Cina della scorsa estate, in cui ha difeso i colori della nazionale studentesca lituana. A chiudere il roster genovese, due giovani talenti: l’esterno Giacomo Costa e l’ala Nicolo’ Cartasegna, cresciuti entrambi nel My Basket Genova.

Nell’occasione l’Abc Castelfiorentino ha chiesto di poter effettuare un minuto di silenzio per stringersi nel commosso saluto ad Alessio Sordi, il cui affettuoso ricordo unirà tutti coloro che domenica si affacceranno al PalaBetti.