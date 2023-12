Camion fuori strada in Fi-Pi-Li a Lastra a Signa: illeso il conducente

Incidente sul tratto della Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. Un mezzo pesante che trasportava generi alimentari è in parte uscito fuori dalla sede stradale per cause ancora da accertare. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti intorno alle ore 4.30 i Vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest. I Vigili del fuoco giunti sul posto, hanno provveduto inizialmente alla messa in sicurezza del veicolo e sono attualmente in corso le operazioni di recupero del mezzo pesante con il sollevamento effettuato con due l’autogru una giunta dal comando di Prato.