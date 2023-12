Colpo alla Coop di Barberino Tavarnelle. È successo verso le 3. 30 di questa mattina, quando una residente, allertata da dei rumori sospetti, ha contattato i carabinieri. Giungi sul posto, i militari accertavano che ignoti, tramite la rottura della vetrata principale del punto vendita, erano entrati al suo interno ed avevano divelto le cassette di sicurezza contenenti l’incasso del giorno precedente per un asportando un totale di circa 600€.

I malviventi poi fuggivano rapidamente, fretta deducibile anche dal fatto che qualche contante di piccolo taglio veniva lasciato sul luogo del fatto. I sistemi di videosorveglianza sono in corso di acquisizione. I Carabinieri sono attualmente al lavoro, per identificare i responsabili del furto.